Journées du patrimoine visite guidée du cinéma et ses coulisses Cinéma L’Autre Cité Stenay

Journées du patrimoine visite guidée du cinéma et ses coulisses
Cinéma L’Autre Cité 4 Chemin des Loisirs Stenay Meuse
Le cinéma l’Autre Cité ouvre ses portes ! Au programme, visite guidée du cinéma et de ses coulisses cabine de projection, loges, scène… Une braderie d’affiches sera mise en place tout le week-end.Tout public
Cinéma L’Autre Cité 4 Chemin des Loisirs Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 7 49 79 26 45 lautrecite@stenay.fr
English :
L’Autre Cité cinema opens its doors! On the program: guided tour of the cinema and its backstage areas: projection booth, dressing rooms, stage… A poster sale will be held all weekend.
German :
Das Kino l’Autre Cité öffnet seine Türen! Auf dem Programm stehen Führungen durch das Kino und einen Blick hinter die Kulissen: Projektionskabine, Logen, Bühne… Das ganze Wochenende über findet ein Plakatausverkauf statt.
Italiano :
Il cinema l’Autre Cité apre le sue porte! Il programma prevede una visita guidata del cinema e del suo backstage: cabina di proiezione, camerini, palco, ecc. Per tutto il fine settimana ci sarà una vendita di poster.
Espanol :
¡El cine l’Autre Cité abre sus puertas! El programa incluye una visita guiada al cine y a sus bastidores: cabina de proyección, camerinos, escenario, etc. Habrá venta de carteles durante todo el fin de semana.
