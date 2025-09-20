Journées du patrimoine Visite guidée du clocher de Saint-Lyphard Place de l’église Saint-Lyphard

Place de l’église Devant l’Office de Tourisme Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Prenez de la hauteur et découvrez ce point de vue unique ! Un voyage époustouflant qui vous permet d’embrasser la Brière et les alentours, du pont de Saint-Nazaire au clocher de la collégiale Saint-Aubin à Guérande.

Petite précision d’importance pour accéder au haut du clocher, vous devrez monter 135 marches avec un escalier au passage étroit.

Pour des raisons de sécurité, la visite est accessible aux enfants à partir de 6 ans. Déconseillée aux personnes souffrant de vertiges.

Gratuit- Réservation obligatoire aux guichets des Offices de Tourisme ou au 02 40 24 34 44.

Place de l’église Devant l’Office de Tourisme Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

