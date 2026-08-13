Informations pratiques

Daoulas

Journées du Patrimoine Visite guidée du Daoulas historique

Moulin du pont Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Petite cité prospère, Daoulas s’est développée autour d’un château, aujourd’hui disparu, d’une abbaye et de ses trois moulins. En suivant cette visite organisée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, vous parcourrez une des plus anciennes rues de la ville, mais aussi une des plus typiques avec ses maisons anciennes, ses chapelles et son ancien enclos paroissial. Profitez de la balade jusqu’à l’abbaye !

Visite accessible PMR, avec pente importante et cheminement sur pavés.

Départ du Moulin du Pont (Écomusée de la Meunerie).

Sur inscription.

Durée 1h .

Moulin du pont Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 85 13 09

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée du Daoulas historique Daoulas a été mis à jour le 2026-08-13 par OT LANDERNEAU DAOULAS