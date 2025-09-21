Journées du patrimoine Visite guidée du Domaine des Grands Oiseaux Lion-en-Sullias
Lion-en-Sullias Loiret
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Ancienne ferme à cour ouverte de la moitié du 18e siècle, elle présente d’imposants volumes, bien que remaniés, et des éléments architecturaux typiques de la Sologne. Identifions-les grâce à l’intervention éclairée de Gilles Lepeltier,
historien local.
Rendez-vous sur place. .
Lion-en-Sullias 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45
