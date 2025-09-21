Journées du patrimoine Visite guidée du Domaine des Grands Oiseaux Lion-en-Sullias

Journées du patrimoine Visite guidée du Domaine des Grands Oiseaux Lion-en-Sullias dimanche 21 septembre 2025.

Lion-en-Sullias Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Ancienne ferme à cour ouverte de la moitié du 18e siècle, elle présente d’imposants volumes, bien que remaniés, et des éléments architecturaux typiques de la Sologne. Identifions-les grâce à l’intervention éclairée de Gilles Lepeltier,

historien local.

Rendez-vous sur place. .

Lion-en-Sullias 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45

