Informations pratiques

Avolsheim

Journées du Patrimoine Visite guidée du Dompeter et exposition

rue du Dompeter Avolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez l’histoire du Dompeter avec une visite guidée, une exposition présentera le chemin de croix historique de cette église.

Visite guidée de la plus vieille église d’Alsace située dans un magnifique cadre champêtre.

Des fouilles effectuées en 1914 révèlent les traces des fondations d’un édifice daté du 7e siècle, comportant 3 vaisseaux et un chœur semi-circulaire flanqué d’une chambre à reliques et d’une sacristie. Une deuxième église fut construite sur le même plan, mais allongée de 2 travées vers l’ouest. Elle fut consacrée par le pape Léon IX en 1049.

Doté d’habitations et de fortifications, le Dompeter devint un lieu de pèlerinage qui pendant tout le Moyen-âge attira de nombreux pèlerins venus guérir leurs maux de tête ou leurs maladies des yeux à la source Sainte Pétronille toute proche.

Une exposition du chemin de croix historique du Dompeter, en fonte, sera présentée pour l’occasion (première exposition depuis leur retrait du Dompeter il y a plus de 50 ans !) .

rue du Dompeter Avolsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 73 61 66 cdfavolsheim@gmail.com

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English :

Discover the history of the Dompeter with a guided tour; an exhibition will showcase the church’s historic Stations of the Cross.

L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée du Dompeter et exposition Avolsheim a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig