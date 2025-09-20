Journées du Patrimoine Visite guidée du Manoir de la Guionnière Saint-Jean des Bois Tinchebray-Bocage
Saint-Jean des Bois Manoir de la Guionnière Tinchebray-Bocage Orne
Début : 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Visite guidée et commentée du Manoir de la Guionnière, haut lieu de la chouannerie normande, par ses propriétaires Xavier LEROUX. .
Saint-Jean des Bois Manoir de la Guionnière Tinchebray-Bocage 61800 Orne Normandie lerouxx@wanadoo.fr
