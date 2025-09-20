Journées du patrimoine Visite guidée du Phare d’Eckmühl rue du Phare Penmarch

Journées du patrimoine Visite guidée du Phare d’Eckmühl rue du Phare Penmarch samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-20

Le phare d’Eckmühl sera ouvert à la visite uniquement sur inscription pour des visites commentées. Il n’y aura pas de visites en individuel.

Le guide accompagnera le groupe du pied du phare jusqu’au chemin de ronde en passant par la salle d’honneur pour dévoiler la richesse des détails architecturaux, l’histoire passionnante et les petites anecdotes de cette sentinelle des mers.

A partir de 10h30, une visite commentée de 45 min sera proposée. Les groupes seront limités à 25 personnes maximum et réservation obligatoire. Dernière montée à 17h30.

La pointe de Penmarc’h est un site exceptionnel où le visiteur peut découvrir le phare d’Eckmühl, l’un des 61 phares de Bretagne en activité.

Hauteur 65 mètres

Nombre de marches: 307

Portée lumineuse 45 km

Feu durée de rotation de 5 secondes. Le phare fonctionne à l’électricité avec 2 lampes de haute performance de 70 watts. Depuis février 2008, les gardiens ont laissé la place à l’automatisation.

Dates de construction du 18 septembre 1893 au 17 octobre 1897.

Venez gravir les 290 marches ! .

