Journées du Patrimoine Visite guidée du sémaphore – Rue des Naufragés 23 Mai 1925 Penmarch 20 septembre 2025 14:00

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Carte d’identité ou passeport obligatoire.

Réservation obligatoire.

Durée 30 min groupe de 7 personnes maximum.

Une vigie à la pointe de Penmarc’h.

La construction du sémaphore date de 1862. C’est l’un des 59 sémaphores qui couvrent les côtes françaises.

Il dépend de la Marine nationale et a 2 missions :

– Défense surveiller l’espace maritime et aérien et veiller les fréquences radio.

– Service public sauvegarder des vies humaines, éviter les catastrophes maritimes, veiller à l’application des règlements de pêche et de plaisance.

Pour la petite histoire…

1806 par ordre du vice Amiral Decrès, ministre de la Marine, un réseau de signaux sémaphoriques est mis en place sur toutes les côtes de l’Océan et de la Méditérrannée. Au 15e siècle, la vieille tour est équipée d’ailes mobiles. Les sémaphores de la Torche et de Lesconil dépendent de lui.

1831 un feu provisoire est installé sur la vieille tour. Les activités du sémaphore sont interrompues jusqu’en 1835. Après la construction du nouveau phare, le feu provisoire est démonté, le sémaphore reprend du service.

1861 la Marine se porte acquéreur d’une partie de l’ancien cimetière (à l’extrême pointe du site), afin d’y établir un nouveau poste sémaphorique. Le sémaphore tel que nous le connaissons aujourd’hui est mis en service en 1862. C’est de cette époque que date la construction des maisons sémaphoristes. .

Rue des Naufragés 23 Mai 1925 Le Sémaphore

Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

