Journées du Patrimoine, Visite guidée du vieux bourg de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île

L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:30:00

2025-09-20

Marche itinérante dans le vieux bourg de l’Aiguillon, à la découverte des venelles, des constructions, gare, église et moulins.

Rdv devant l’Office de Tourisme, avenue de l’Amiral Courbet .

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37

English :

Walking tour of the old town of l’Aiguillon, discovering its alleys, buildings, station, church and mills.

German :

Wanderung durch die alte Stadt L’Aiguillon, um die Gassen, Gebäude, den Bahnhof, die Kirche und die Mühlen zu entdecken.

Italiano :

Visita a piedi del centro storico di l’Aiguillon, con le sue stradine, gli edifici, la stazione, la chiesa e i mulini.

Espanol :

Recorrido a pie por el casco antiguo de l’Aiguillon, con sus callejuelas, edificios, estación, iglesia y molinos.

