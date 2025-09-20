Journées du Patrimoine, Visite guidée du vieux bourg de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 15:30:00
2025-09-20
Marche itinérante dans le vieux bourg de l’Aiguillon, à la découverte des venelles, des constructions, gare, église et moulins.
Rdv devant l’Office de Tourisme, avenue de l’Amiral Courbet .
L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37
English :
Walking tour of the old town of l’Aiguillon, discovering its alleys, buildings, station, church and mills.
German :
Wanderung durch die alte Stadt L’Aiguillon, um die Gassen, Gebäude, den Bahnhof, die Kirche und die Mühlen zu entdecken.
Italiano :
Visita a piedi del centro storico di l’Aiguillon, con le sue stradine, gli edifici, la stazione, la chiesa e i mulini.
Espanol :
Recorrido a pie por el casco antiguo de l’Aiguillon, con sus callejuelas, edificios, estación, iglesia y molinos.
