Journées du Patrimoine, Visite guidée du vieux bourg de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île
samedi 19 septembre 2026 · L'Aiguillon-la-Presqu'île
Informations pratiques
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Journées du Patrimoine, Visite guidée du vieux bourg de l’Aiguillon
L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Marche itinérante dans le vieux bourg de l’Aiguillon, à la découverte des venelles, des constructions, gare, église et moulins.
Visite guidée du Vieux bourg et découverte de l’histoire du cinéma.
Réservation conseillée à l’Office de Tourisme.
Rdv devant l’Office de Tourisme, avenue de l’Amiral Courbet .
L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
Walking tour of the old town of l’Aiguillon, discovering its alleys, buildings, station, church and mills.
L’événement Journées du Patrimoine, Visite guidée du vieux bourg de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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