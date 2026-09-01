Informations pratiques

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Journées du Patrimoine, Visite guidée du vieux bourg de l’Aiguillon

L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Marche itinérante dans le vieux bourg de l’Aiguillon, à la découverte des venelles, des constructions, gare, église et moulins.

Visite guidée du Vieux bourg et découverte de l’histoire du cinéma.

Réservation conseillée à l’Office de Tourisme.

Rdv devant l’Office de Tourisme, avenue de l’Amiral Courbet .

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

Walking tour of the old town of l’Aiguillon, discovering its alleys, buildings, station, church and mills.

L’événement Journées du Patrimoine, Visite guidée du vieux bourg de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud