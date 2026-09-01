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AGENDA · L'Aiguillon-la-Presqu'île

Journées du Patrimoine, Visite guidée du vieux bourg de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île

samedi 19 septembre 2026 · L'Aiguillon-la-Presqu'île

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
85460 L'Aiguillon-la-Presqu'île
Département
Vendée
Tarif

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Journées du Patrimoine, Visite guidée du vieux bourg de l’Aiguillon

L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Marche itinérante dans le vieux bourg de l’Aiguillon, à la découverte des venelles, des constructions, gare, église et moulins.
Visite guidée du Vieux bourg et découverte de l’histoire du cinéma.

Réservation conseillée à l’Office de Tourisme.

Rdv devant l’Office de Tourisme, avenue de l’Amiral Courbet   .

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37  info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Walking tour of the old town of l’Aiguillon, discovering its alleys, buildings, station, church and mills.

L’événement Journées du Patrimoine, Visite guidée du vieux bourg de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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