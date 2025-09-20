Journées du patrimoine: visite guidée du village de Laubeyrie à Ste Féréole Sainte-Féréole

1 Laubeyrie Sainte-Féréole Corrèze

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Venez découvrir le village de Laubeyrie, situé sur la commune de Sainte-Féréole, grâce à une visite guidée organisée par le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise et la mairie de Sainte-Féréole à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Suivez Mme Denise Verlhac, habitante du village, qui vous présentera les richesses patrimoniales et historiques locales.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 12h.

Rdv au 1, Laubeyrie, Sainte-Féréole.

Gratuit, sans réservation. .

