Journées du Patrimoine Visite guidée d’une ancienne tannerie Bernay
Journées du Patrimoine Visite guidée d’une ancienne tannerie Bernay dimanche 21 septembre 2025.
Journées du Patrimoine Visite guidée d’une ancienne tannerie
Ruelle des Prés Bernay Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 16:00:00
fin : 2025-09-21 17:15:00
Date(s) :
2025-09-21
.
Ruelle des Prés Bernay 27300 Eure Normandie +33 2 32 46 63 23 musee@bernay27.fr
English : Journées du Patrimoine Visite guidée d’une ancienne tannerie
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée d’une ancienne tannerie Bernay a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay