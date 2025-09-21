Journées du Patrimoine Visite guidée d’une église en briques de laitier Saint-Dizier

Église Saint-Charles de Marnaval Saint-Dizier Haute-Marne

Cette église unique est construite en briques de laitier, issues des scories produites par une briquerie voisine des hauts fourneaux. Découvrez son architecture singulière et l’histoire industrielle qui a façonné sa construction.

Réservation obligatoire (nombre de places limitées). .

Église Saint-Charles de Marnaval Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 37 31 50

