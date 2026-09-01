Journées du Patrimoine : Visite guidée et apéritif Château de Lacypierre Le vieux Bourg Saint-Crépin-et-Carlucet

Informations pratiques

Saint-Crépin-et-Carlucet

Journées du Patrimoine : Visite guidée et apéritif Château de Lacypierre

Le vieux Bourg Château de Lacypierre Saint-Crépin-et-Carlucet Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 19:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite guidée du château de Lacypierre avec les propriétaires, suivie d’un apéritif gourmand.

19 septembre : 17h-19h30 | 20 septembre : 10h-12h30

Sur réservation – 15 € – 20 participants maximum.

Visite guidée du château de Lacypierre avec les propriétaires

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le château de Lacypierre à Saint-Crépin-et-Carlucet lors d’une visite guidée en compagnie de ses propriétaires.

Ils vous feront découvrir l’histoire du château, son architecture et les secrets de sa restauration. La visite se poursuivra par un apéritif gourmand, dans un cadre convivial au cœur de ce site patrimonial.

Samedi 19 septembre 2026, de 17h à 19h30

Dimanche 20 septembre 2026, de 10h à 12h30

Lieu : Château de Lacypierre, Le Vieux Bourg, 24590 Saint-Crépin-et-Carlucet

Sur réservation. Tarif : 15 €. 20 participants maximum. .

Le vieux Bourg Château de Lacypierre Saint-Crépin-et-Carlucet 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 71 30 16

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English : Journées du Patrimoine : Visite guidée et apéritif Château de Lacypierre

Guided tour of Lacypierre Castle with the owners, followed by a gourmet aperitif.

September 19: 5:00 p.m.–7:30 p.m. | September 20: 10:00 a.m.–12:30 p.m.

Reservations required. €15. Maximum of 20 participants.

L’événement Journées du Patrimoine : Visite guidée et apéritif Château de Lacypierre Saint-Crépin-et-Carlucet a été mis à jour le 2026-09-03 par OT du pays de Fénelon