Journées du Patrimoine Visite guidée famille “La chasse au dragon“ Départ de l’Office de tourisme Guérande

Journées du Patrimoine Visite guidée famille “La chasse au dragon“

Départ de l’Office de tourisme 1 place du marché au bois Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-09-21 10:45:00

fin : 2025-09-21 11:30:00

2025-09-21

Petit explorateur, suis les traces du légendaire dragon de Guérande à l’aide d’un chasseur de trésor. Ouvre grand les yeux et cherche les différents indices pour le retrouver.

Une expérience inoubliable à vivre en famille.

Visite famille conseillée aux enfants de 3/6 ans.

Gratuit- Réservation obligatoire aux guichets des offices de tourisme ou au 02 40 24 34 44.

Confort de visite

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes des canne-sièges, des appareils amplificateurs de son et un fauteuil roulant.

Départ de l’Office de tourisme 1 place du marché au bois Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

