Journées du patrimoine Visite guidée histoire, art et architecture Place du docteur Esquirol Agen

Pour revenir aux origines, comprendre la configuration exceptionnelle d’un musée installé dans quatre hôtels particuliers de la Renaissance à la lumière des récentes découvertes sur le bâti agenais. Tout public, avec Nathalie Philemont Lacroix, médiatrice. Réservation obligatoire 05 53 69 47 23.

Place du docteur Esquirol Musée des beaux-arts Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 23 musee@agen.fr

English : Journées du patrimoine Visite guidée histoire, art et architecture

Go back to the origins and understand the exceptional configuration of a museum housed in four Renaissance townhouses, in the light of recent discoveries about the buildings in Agen. Open to all, with Nathalie Philemont Lacroix, mediator. Booking essential: 05 53 69 47 23.

German : Journées du patrimoine Visite guidée histoire, art et architecture

Um zu den Ursprüngen zurückzukehren, verstehen Sie die außergewöhnliche Konfiguration eines Museums, das in vier Herrenhäusern aus der Renaissance untergebracht ist, im Lichte der jüngsten Entdeckungen über die Bausubstanz in Agen. Für alle Altersgruppen, mit Nathalie Philemont Lacroix, Mediatorin. Reservierung erforderlich: 05 53 69 47 23.

Italiano :

Tornare alle origini e comprendere l’eccezionale configurazione di un museo ospitato in quattro case cittadine rinascimentali alla luce delle recenti scoperte sugli edifici di Agen. Aperta al pubblico, con Nathalie Philemont Lacroix, interprete. Prenotazione obbligatoria: 05 53 69 47 23.

Espanol : Journées du patrimoine Visite guidée histoire, art et architecture

Vuelva a los orígenes y comprenda la excepcional configuración de un museo alojado en cuatro casas adosadas renacentistas a la luz de los recientes descubrimientos sobre los edificios de Agen. Abierto al público en general, con Nathalie Philemont Lacroix, intérprete. Imprescindible reservar: 05 53 69 47 23.

