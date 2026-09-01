Journées du Patrimoine Visite guidée insolite en canoë de Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu
vendredi 18 septembre 2026 · Montfort-sur-Meu
Informations pratiques
Montfort-sur-Meu
Journées du Patrimoine Visite guidée insolite en canoë de Montfort-sur-Meu
Canoë Kayak du Pays de Brocéliande Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Le 18 septembre à 18h30, visite en canoë de l’ancienne cité médiévale de Montfort au rythme du Meu organisée par le club de canoë kayak de Brocéliande.
Une découverte insolite de la ville, son environnement naturel, son histoire depuis l’installation de la première fortification au XIe siècle, avec une vue totalement inédite ! Les légendes locales, notamment celle de la légende de la cane et la vie économique liée au Meu au début du XXe siècle seront également détaillées au cours de cette visite.
Visite possible dès 5 ans, sous réserve de l’accord du club.
Inscription obligatoire en ligne.
A partir de 5 ans (accompagné d’un adulte)
Tarifs
Adulte 15€
Enfant (de 5 ans à 11 ans) 10€ .
Canoë Kayak du Pays de Brocéliande Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 37 26
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée insolite en canoë de Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Montfort Communauté
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