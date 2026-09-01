UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Guérande

Journées du Patrimoine – Visite guidée La chasse au dragon Guérande

dimanche 20 septembre 2026 · Guérande

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Départ communiqué lors de la réservation
Ville
44350 Guérande
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Guérande

Journées du Patrimoine – Visite guidée La chasse au dragon

Départ communiqué lors de la réservation Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 11:15:00

Date(s) :
2026-09-20

Petit explorateur, suis les traces du légendaire dragon de Guérande à l’aide d’un chasseur de trésor. Ouvre grand les yeux et cherche les différents indices pour le retrouver.
Une expérience inoubliable à vivre en famille.

Visite famille conseillée aux enfants de 3/6 ans.

Gratuit- Réservation obligatoire aux guichets des offices de tourisme ou au 02 40 24 34 44.

Confort de visite : 
Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : des canne-sièges, des appareils amplificateurs de son et un fauteuil roulant.
    .

Départ communiqué lors de la réservation Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44  contact@labaule-guerande.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées du Patrimoine – Visite guidée La chasse au dragon Guérande a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44

À voir aussi à Guérande (Loire-Atlantique)