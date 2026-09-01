Informations pratiques

Guérande

Journées du Patrimoine – Visite guidée La chasse au dragon

Départ communiqué lors de la réservation Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 11:15:00

Date(s) :

2026-09-20

Petit explorateur, suis les traces du légendaire dragon de Guérande à l’aide d’un chasseur de trésor. Ouvre grand les yeux et cherche les différents indices pour le retrouver.

Une expérience inoubliable à vivre en famille.

Visite famille conseillée aux enfants de 3/6 ans.

Gratuit- Réservation obligatoire aux guichets des offices de tourisme ou au 02 40 24 34 44.

Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : des canne-sièges, des appareils amplificateurs de son et un fauteuil roulant.

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Départ communiqué lors de la réservation Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Journées du Patrimoine – Visite guidée La chasse au dragon Guérande a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44