Informations pratiques

Guérande

Journées du patrimoine – Visite guidée La Cité Bretonne

Départ communiqué lors de la réservation Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Voyagez au Moyen Âge pour revivre le passé de la capitale de la Presqu’île guérandaise.

A travers l’architecture des monuments séculaires, découvrez l’organisation de la ville et son âge d’or !

Gratuit- Réservation obligatoire aux guichets des Offices de Tourisme ou au 02 40 24 34 44.

Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : des canne-sièges, des appareils amplificateur de son, un fauteuil roulant .

Départ communiqué lors de la réservation Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées du patrimoine – Visite guidée La Cité Bretonne Guérande a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44