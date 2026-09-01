Journées du patrimoine – Visite guidée La Cité Bretonne Guérande
samedi 19 septembre 2026 · Guérande
Informations pratiques
Guérande
Journées du patrimoine – Visite guidée La Cité Bretonne
Départ communiqué lors de la réservation Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Voyagez au Moyen Âge pour revivre le passé de la capitale de la Presqu’île guérandaise.
A travers l’architecture des monuments séculaires, découvrez l’organisation de la ville et son âge d’or !
Gratuit- Réservation obligatoire aux guichets des Offices de Tourisme ou au 02 40 24 34 44.
Confort de visite :
Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : des canne-sièges, des appareils amplificateur de son, un fauteuil roulant .
Départ communiqué lors de la réservation Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
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English :
L’événement Journées du patrimoine – Visite guidée La Cité Bretonne Guérande a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
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