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AGENDA · Guérande

Journées du patrimoine – Visite guidée La Cité Bretonne Guérande

samedi 19 septembre 2026 · Guérande

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Départ communiqué lors de la réservation
Ville
44350 Guérande
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Guérande

Journées du patrimoine – Visite guidée La Cité Bretonne

Départ communiqué lors de la réservation Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Voyagez au Moyen Âge pour revivre le passé de la capitale de la Presqu’île guérandaise.
A travers l’architecture des monuments séculaires, découvrez l’organisation de la ville et son âge d’or !

 Gratuit- Réservation obligatoire aux guichets des Offices de Tourisme ou au 02 40 24 34 44.

Confort de visite : 
Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : des canne-sièges, des appareils amplificateur de son, un fauteuil roulant   .

Départ communiqué lors de la réservation Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44  contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Journées du patrimoine – Visite guidée La Cité Bretonne Guérande a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44

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