Journées du Patrimoine Visite guidée La ferme de Bonnetôt, un clos-masure de la Reconstruction D927 Tôtes
dimanche 21 septembre 2025.
D927 3 hameau de Bonnetôt Tôtes Seine-Maritime
2025-09-21 10:00:00
2025-09-21 11:30:00
2025-09-21
Dans cette ferme typique du Pays de Caux, la paysagiste conseillère du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de Seine-Maritime vous guidera dans la découverte des caractéristiques d’un clos-masure d’après-guerre.
La visite permettra de mieux comprendre les clos-masures à travers leurs caractéristiques, les phases marquantes de leur évolution, les intérêts pour notre territoire de ce patrimoine spécifiquement cauchois. L’originalité de ce clos-masure de Bonnetôt repose sur ses caractéristiques paysagères, son histoire liée à la Seconde Guerre mondiale et ses bâtiments reconstruits après les bombardements de 1944.
Visite sur inscription. Durée 1h30
Vous venez avec des enfants ? Précisez-le au moment de votre inscription un livret d’activités leur sera remis. .
English : Journées du Patrimoine Visite guidée La ferme de Bonnetôt, un clos-masure de la Reconstruction
Office de Tourisme Terroir de Caux