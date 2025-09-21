Journées du Patrimoine Visite guidée La ferme de Bonnetôt, un clos-masure de la Reconstruction D927 Tôtes

Journées du Patrimoine Visite guidée La ferme de Bonnetôt, un clos-masure de la Reconstruction D927 Tôtes dimanche 21 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Visite guidée La ferme de Bonnetôt, un clos-masure de la Reconstruction

D927 3 hameau de Bonnetôt Tôtes Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 11:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Dans cette ferme typique du Pays de Caux, la paysagiste conseillère du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de Seine-Maritime vous guidera dans la découverte des caractéristiques d’un clos-masure d’après-guerre.

La visite permettra de mieux comprendre les clos-masures à travers leurs caractéristiques, les phases marquantes de leur évolution, les intérêts pour notre territoire de ce patrimoine spécifiquement cauchois. L’originalité de ce clos-masure de Bonnetôt repose sur ses caractéristiques paysagères, son histoire liée à la Seconde Guerre mondiale et ses bâtiments reconstruits après les bombardements de 1944.

Visite sur inscription. Durée 1h30

Vous venez avec des enfants ? Précisez-le au moment de votre inscription un livret d’activités leur sera remis. .

D927 3 hameau de Bonnetôt Tôtes 76890 Seine-Maritime Normandie

English : Journées du Patrimoine Visite guidée La ferme de Bonnetôt, un clos-masure de la Reconstruction

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée La ferme de Bonnetôt, un clos-masure de la Reconstruction Tôtes a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Terroir de Caux