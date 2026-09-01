Informations pratiques

Villerville

Journées du Patrimoine : Visite guidée « L’église de Villerville à travers l’Histoire de France »

Rue Abbé Duchemin Départ devant l’église Villerville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-20 16:35:00

Date(s) :

2026-09-19

Une visite guidée pour découvrir ce lieu de culte à travers ceux qui l’ont marqué : bâtisseurs, héros, artistes, bienheureux et Saints.

Une visite guidée pour découvrir ce lieu de culte à travers ceux qui l’ont marqué : bâtisseurs, héros, artistes, bienheureux et Saints.

L’église de Villerville qui remplaça le premier sanctuaire de la paroisse date du XIIe siècle. De cette époque subsistent le clocher massif au toit en batière (toit à 2 pans inclinés) et le choeur de d’édifice en pur style roman. Elle fut agrandie en 1871 des deux chapelles et de la sacristie, mais il fallut encore 25 ans pour la transformer, et lui donner la curieuse silhouette qu’on lui a imposée aujourd’hui. Les travaux d’agrandissement s’achevèrent en 1900.

L’église héberge plusieurs très belles statues du XVe au XIXe siècle et une statue en bois du Saint Patron local « Saint-Roch ». Selon la légende Saint-Roch, né en 1295, soigna les malades atteints de la peste, maladie particulièrement virulente à l’époque, avant de la contracter lui-même. C’est pourquoi on le voit régulièrement représenté avec son chien léchant ses plaies.

L’église héberge aussi les reliques du martyr local Thomas Jean Montsaint, prêtre exécuté le 2 septembre 1792 à l’abbaye de Saint -Germain-des-Prés, pour avoir refusé, pendant la Terreur, de prêter serment à la République (ce qui signifiait ne plus reconnaître l’autorité du Pape). Pour saluer son courage et sa foi, il fut béatifié par Pie XI en 1926. Une plaque commémorative scellée dans la tour du clocher de l’église rappelle son sacrifice.

L’église de Villerville a aussi connu son heure de gloire musicale. Gabriel Fauré composa la « Messe des Pêcheurs de Villerville » qui y sera exécutée sans instrument en septembre 1881, puis une seconde fois en septembre 1882. .

Rue Abbé Duchemin Départ devant l’église Villerville 14113 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

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English : Journées du Patrimoine : Visite guidée « L’église de Villerville à travers l’Histoire de France »

A guided tour to discover this place of worship through the people who have left their mark on it: builders, heroes, artists, blessed souls and saints.

L’événement Journées du Patrimoine : Visite guidée « L’église de Villerville à travers l’Histoire de France » Villerville a été mis à jour le 2026-09-04 par OT SPL Deauville