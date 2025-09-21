Journées du Patrimoine Visite guidée l’église et la reconstruction, et les vitraux de Gabirel Loire Belleville-en-Caux

4 place Vauquier du Traversain Belleville-en-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Après l’épisode dramatique de la Seconde Guerre Mondiale, l’église Saint-Wandrille de Belleville-en-Caux se relèvera. Gabriel Loire, l’un des grands maîtres verriers de la seconde moitié du XXème siècle réalisa ici l’un de ses premiers ouvrages. Visitez cette église emblématique de la reconstruction en compagnie d’un architecte du CAUE !

Visite sur inscription. Durée 1h.

Vous venez avec des enfants ? Précisez-le à votre inscription, un livret d’activités leur sera remis pour profiter de la visite en s’amusant ! .

