Journées du Patrimoine Visite Guidée Les secrets du petit patrimoine que l’on croise tous les jours ! Place de l’église Saint-Lyphard
samedi 19 septembre 2026 · Place de l'église · Saint-Lyphard
Informations pratiques
Saint-Lyphard
Journées du Patrimoine Visite Guidée Les secrets du petit patrimoine que l’on croise tous les jours !
Place de l’église Devant l’Office de Tourisme Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Maurice, Président de l’association Archives et histoire vous propose une visite pédestre commentée de 4km. Vous découvrirez les secrets de nombreux éléments du patrimoine autour du bourge de Saint-Lyphard et particulièrement le site des Gros Fossés.Continue using AI Cursor?Keep it onTurn Off .
Place de l’église Devant l’Office de Tourisme Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44
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L’événement Journées du Patrimoine Visite Guidée Les secrets du petit patrimoine que l’on croise tous les jours ! Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44
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