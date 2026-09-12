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Journées du Patrimoine Visite Guidée Les secrets du petit patrimoine que l’on croise tous les jours ! Place de l’église Saint-Lyphard

samedi 19 septembre 2026 · Place de l'église · Saint-Lyphard

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Place de l'église
Adresse
Devant l'Office de Tourisme
Ville
44410 Saint-Lyphard
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Lyphard

Journées du Patrimoine Visite Guidée Les secrets du petit patrimoine que l’on croise tous les jours !

Place de l’église Devant l’Office de Tourisme Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Maurice, Président de l’association Archives et histoire vous propose une visite pédestre commentée de 4km. Vous découvrirez les secrets de nombreux éléments du patrimoine autour du bourge de Saint-Lyphard et particulièrement le site des Gros Fossés.Continue using AI Cursor?Keep it onTurn Off   .

Place de l’église Devant l’Office de Tourisme Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Visite Guidée Les secrets du petit patrimoine que l’on croise tous les jours ! Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44

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