Informations pratiques

Saint-Lyphard

Journées du Patrimoine Visite Guidée Les secrets du petit patrimoine que l’on croise tous les jours !

Place de l’église Devant l’Office de Tourisme Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Maurice, Président de l’association Archives et histoire vous propose une visite pédestre commentée de 4km. Vous découvrirez les secrets de nombreux éléments du patrimoine autour du bourge de Saint-Lyphard et particulièrement le site des Gros Fossés.Continue using AI Cursor?Keep it onTurn Off .

Place de l’église Devant l’Office de Tourisme Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44

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L’événement Journées du Patrimoine Visite Guidée Les secrets du petit patrimoine que l’on croise tous les jours ! Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44