Journées du patrimoine visite guidée « Orthez, cité médiévale »

dimanche 21 septembre 2025.

Office de tourisme 1 rue des Jacobins Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-21

2025-09-21

Un parcours dans le vieil Orthez à la découverte du riche patrimoine médiéval de la cité, de l’architecture béarnaise, mais aussi des personnages qui ont façonné la ville, de Gaston Fébus à Jeanne d’Albret. D’histoire en légendes, du Château Moncade au Pont Vieux, laissez-vous guider et séduire par les belles demeures du 18ème siècle et les monuments, témoins d’un passé fastueux.

Parmi les étapes incontournables, une halte vous mènera dans un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle, le Jardin des Remparts. Situé en plein cœur historique, ce lieu allie charme de l’ancien et confort moderne. Vous y découvrirez un magnifique jardin. .

