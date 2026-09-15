Informations pratiques

Saint-Lyphard

Journées du patrimoine – Visite guidée Port de la Pierre Fendue

Lieu de rdv communiqué lors de la réservation Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Venez explorer le port de la Pierre Fendue à Saint-Lyphard. Une occasion de découvrir ce site de la Grande Brière au travers de ces échanges commerciaux sur les canaux du marais.

Gratuit- Réservation obligatoire aux guichets des offices de tourisme ou au 02 40 24 34 44.

Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : des canne-sièges, des appareils amplificateurs de son et un fauteuil roulant .

Lieu de rdv communiqué lors de la réservation Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Journées du patrimoine – Visite guidée Port de la Pierre Fendue Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44