Journées du patrimoine Visite guidée « Quartier du centre-ville villas et architecture » Départ devant l'office de tourisme La Baule-Escoublac samedi 20 septembre 2025.

Départ devant l’office de tourisme 8 place de la Victoire La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Partez à la (re)découverte du premier quartier de la station balnéaire et laissez-vous charmer par ses villas exceptionnelles. Cette visite vous guide au travers du quartier des arbres, au temps de la Belle Époque et de son architecture éclectique.

La Paludière, la Saint-Charles, la villa Symbole ou Majolica, autant de noms évocateurs qui jalonneront votre parcours.

Gratuit- Réservation obligatoire aux guichets des offices de tourisme ou au 02 40 24 34 44.

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes des canne-sièges, des appareils amplificateur de son, un fauteuil roulant. .

Départ devant l’office de tourisme 8 place de la Victoire La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

