Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Journées du patrimoine -Visite guidée Quartier du centre-ville : villas et architecture

Départ communiqué lors de la réservation La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Partez à la (re)découverte du premier quartier de la station balnéaire et laissez-vous charmer par ses villas exceptionnelles. Cette visite vous guide au travers du quartier des arbres, au temps de la Belle Époque et de son architecture éclectique.

La Paludière, la Saint-Charles, la villa Symbole ou Majolica, autant de noms évocateurs qui jalonneront votre parcours.

Gratuit- Réservation obligatoire aux guichets des offices de tourisme ou au 02 40 24 34 44.

Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : des canne-sièges, des appareils amplificateur de son, un fauteuil roulant. .

Départ communiqué lors de la réservation La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Journées du patrimoine -Visite guidée Quartier du centre-ville : villas et architecture La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44