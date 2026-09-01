Journées du patrimoine : Visite guidée « Soigner la ville » Malestroit
dimanche 20 septembre 2026 · Malestroit
Informations pratiques
Malestroit
Journées du patrimoine : Visite guidée « Soigner la ville »
Place du Bouffay Malestroit Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
L’architecte du Patrimoine Jean-Pierre Leconte nous invite à poser un regard attentif sur la ville, pour mieux la connaître et ainsi mieux la comprendre pour en prendre soin collectivement et individuellement.
Rue du général de gaulle et rue aux anglais.
Départ Place du Bouffay
Gratuit, sur inscription : www.malestroit.bzh, rubrique agenda .
Place du Bouffay Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 11 75
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English :
L’événement Journées du patrimoine : Visite guidée « Soigner la ville » Malestroit a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande
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