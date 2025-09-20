Journées du patrimoine Visite guidée thématique « Les secrets de Guérande » Départ de l’Office de tourisme Guérande
Départ de l’Office de tourisme 1 Place du Marché-au-Bois Guérande Loire-Atlantique
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
2025-09-20 2025-09-21
La cité médiévale n’a pas encore dévoilé tous ses secrets !
Des monuments emblématiques au jardin secret d’une demeure, en passant par l’intérieur d’une tour, (re)découvrez l’histoire et le charme de la cité !
Gratuit- Réservation obligatoire aux guichets des Offices de Tourisme ou au 02 40 24 34 44.
Gratuit sur réservation auprès de nos équipes des canne-sièges, des appareils amplificateur de son, un fauteuil roulant .
Départ de l’Office de tourisme 1 Place du Marché-au-Bois Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com
