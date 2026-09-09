Journées du patrimoine Visite guidée un port, une île, des huîtres, une histoire courseullaise Courseulles-sur-Mer

Informations pratiques

Courseulles-sur-Mer

Journées du patrimoine Visite guidée un port, une île, des huîtres, une histoire courseullaise

Quai Ouest face à l’hôtel-restaurant Au P’tit Mousse Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dès 14 ans. Sur réservation (Billetterie p.). En cas d’imprévu météorologique, nous nous réservons le droit d’annuler sans préavis la visite

Notre guide vous propose une visite guidée sur l’histoire portuaire et ostréicole de Courseulles-sur-mer.

Au cours de cette balade et en sa compagnie, vous arpenterez pas après pas les quais ouest et des frères Labrèques, jusqu’à atteindre l’île de Plaisance au niveau du Parc à Huître point d’arrivée du parcours de visite.

Ce voyage dans le temps vous fera remonter jusqu’au XVIIème siècle, période faste pour le développement économique de la ville.

Entre nature, pêche et traditions, cette promenade commentée d’approximativement deux heures vous révèlera un Courseulles comme vous ne l’avez jamais vu ; la vision d’un Courseulles du passé qui n’aura désormais plus aucun secret pour vous.

En fin de visite c’est certain, vous porterez un autre regard sur les différents tableaux brossés par la guide.

Les conditions d’accès et prérequis à la visite

Pour adultes et adolescents (âge minimum 14 ans, dans la limite des 20 places disponibles).

Nous vous rappelons que la réservation est obligatoire.

Pensez à vous équiper de baskets ou chaussures ne craignant pas le sable.

En cas d’imprévu météorologique, nous nous réservons le droit d’annuler sans préavis la visite.

Cette sortie est également proposée aux groupes constitués d’au moins dix personnes, sur demande et sur disponibilité.

(1km/2h) Niveau 1 .

Quai Ouest face à l’hôtel-restaurant Au P’tit Mousse Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 37 46 80 contact@coeurdenacretourisme.com

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English : Journées du patrimoine Visite guidée un port, une île, des huîtres, une histoire courseullaise

From age 14. Reservations required (Ticket office p.). In the event of unforeseen weather conditions, we reserve the right to cancel the tour without notice

L’événement Journées du patrimoine Visite guidée un port, une île, des huîtres, une histoire courseullaise Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Bayeux Intercom