Journées du Patrimoine Visite guidée Vieux village et Moulin Goult

Journées du Patrimoine Visite guidée Vieux village et Moulin Goult samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Visite guidée Vieux village et Moulin

Goult Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Visite guidée du vieux village et du Moulin.

À 11h et 15h.

.

Goult 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur goultmorning@gmail.com

English :

Guided tour of the old village and the Moulin.

At 11 am and 3 pm.

German :

Geführte Besichtigung des alten Dorfes und der Mühle.

Um 11 Uhr und 15 Uhr.

Italiano :

Visita guidata del vecchio villaggio e del Moulin.

Alle 11.00 e alle 15.00.

Espanol :

Visita guiada del antiguo pueblo y del Moulin.

A las 11 h y a las 15 h.

L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée Vieux village et Moulin Goult a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon