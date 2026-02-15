Journées du Patrimoine Visite guidée Villers-sur-Mer, architecture et patrimoine Villers-sur-Mer Tourisme Villers-sur-Mer
Journées du Patrimoine Visite guidée Villers-sur-Mer, architecture et patrimoine Villers-sur-Mer Tourisme Villers-sur-Mer dimanche 20 septembre 2026.
Villers-sur-Mer
Journées du Patrimoine Visite guidée Villers-sur-Mer, architecture et patrimoine
Villers-sur-Mer Tourisme Place Mermoz Villers-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Des premières villas du XIXe siècle jusqu’aux dernières constructions, partez à la découverte d’un patrimoine et d’une architecture issus du développement balnéaire à travers l’exemple de Villers-sur-Mer, l’Histoire d’un vieux village devenu station balnéaire sans perdre son âme.
Comment un petit village entre terre et mer devient une station balnéaire prisée de la Côte Fleurie ? Pourquoi la brique ? Pourquoi tant de fantaisie ? Des premières villas du XIXe siècle jusqu’aux dernières constructions, partez à la découverte d’un patrimoine et d’une architecture issus du développement balnéaire à travers l’exemple de Villers-sur-Mer, l’Histoire d’un vieux village devenu station balnéaire sans perdre son âme. .
Villers-sur-Mer Tourisme Place Mermoz Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00 info@indeauville.fr
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English : Journées du Patrimoine Visite guidée Villers-sur-Mer, architecture et patrimoine
From the first villas in the 19th century to the most recent constructions, discover the heritage and architecture that emerged from the development of the seaside resort through the example of Villers-sur-Mer, the history of an old village that became a seaside resort without losing its soul.
L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée Villers-sur-Mer, architecture et patrimoine Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par OT SPL Deauville
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