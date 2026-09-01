Journées du Patrimoine – Visite historico hystérique ! Mauléon
vendredi 18 septembre 2026 · Mauléon
Informations pratiques
Mauléon
Journées du Patrimoine – Visite historico hystérique !
Place de l’hôtel de ville Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Une invitation à découvrir le centre-ville de Mauléon, de façon insolite et décalée proposée par le conteur Fred Billy.
Visite suivie à 20h30 de l’inauguration de la mise en lumière des places du Renard et de l’Hôtel de Ville. .
Place de l’hôtel de ville Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 01 99 69
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English : Journées du Patrimoine – Visite historico hystérique !
L’événement Journées du Patrimoine – Visite historico hystérique ! Mauléon a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Bocage Bressuirais
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