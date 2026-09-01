Informations pratiques

Mauléon

Journées du Patrimoine – Visite historico hystérique !

Place de l’hôtel de ville Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Une invitation à découvrir le centre-ville de Mauléon, de façon insolite et décalée proposée par le conteur Fred Billy.

Visite suivie à 20h30 de l’inauguration de la mise en lumière des places du Renard et de l’Hôtel de Ville. .

Place de l’hôtel de ville Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 01 99 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine – Visite historico hystérique !

L’événement Journées du Patrimoine – Visite historico hystérique ! Mauléon a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Bocage Bressuirais