Journées du patrimoine-Visite Jardin Yvecrique
samedi 19 septembre 2026 · Yvecrique
Informations pratiques
Yvecrique
Journées du patrimoine-Visite Jardin
343 Route du Bosc Adam Yvecrique Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les Jardins du Clos des Séquoias à Yvecrique.
Profitez d’une promenade au cœur de ce cadre verdoyant et découvrez les différents espaces paysagers, les arbres remarquables et les charmes de cette propriété.
Une parenthèse nature et patrimoine à partager en famille ou entre amis, pour prendre le temps de flâner et de découvrir ce lieu préservé.
Une belle invitation à découvrir le patrimoine naturel d’Yvecrique lors des Journées européennes du patrimoine !
Visite libre uniquement le samedi 19 et dimanche 20 septembre de 15h à 20h
10€/ personne .
343 Route du Bosc Adam Yvecrique 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 19 83 04 22
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English : Journées du patrimoine-Visite Jardin
L’événement Journées du patrimoine-Visite Jardin Yvecrique a été mis à jour le 2026-09-11 par Communauté de communes Plateau de Caux
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