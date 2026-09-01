Informations pratiques

Yvecrique

Journées du patrimoine-Visite Jardin

343 Route du Bosc Adam Yvecrique Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les Jardins du Clos des Séquoias à Yvecrique.

Profitez d’une promenade au cœur de ce cadre verdoyant et découvrez les différents espaces paysagers, les arbres remarquables et les charmes de cette propriété.

Une parenthèse nature et patrimoine à partager en famille ou entre amis, pour prendre le temps de flâner et de découvrir ce lieu préservé.

Une belle invitation à découvrir le patrimoine naturel d’Yvecrique lors des Journées européennes du patrimoine !

Visite libre uniquement le samedi 19 et dimanche 20 septembre de 15h à 20h

10€/ personne .

343 Route du Bosc Adam Yvecrique 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 19 83 04 22

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English : Journées du patrimoine-Visite Jardin

L’événement Journées du patrimoine-Visite Jardin Yvecrique a été mis à jour le 2026-09-11 par Communauté de communes Plateau de Caux