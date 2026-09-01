[Journées du Patrimoine] Visite libre de la chapelle Saint-Georges Route de Valmartin Le Bocasse

Informations pratiques

Le Bocasse

[Journées du Patrimoine] Visite libre de la chapelle Saint-Georges

Route de Valmartin Chapelle Saint-Georges Le Bocasse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la chapelle Saint-Georges du Bocasse est ouverte à la visite ce dimanche 20 septembre.

venez admirer son porche en bois et ses colombages. XIIIe, XVIe et XVIIIe siècle.

Ancienne église paroissiale et édifice aux origines médiévales, venez admirer son porche en bois et ses colombages ainsi que son mobilier protégé (statues, autels, tabernacle, bannière) et sa toiture, partiellement restaurée en 1996.

Profitez des Journées du Patrimoine pour redécouvrir les sites à côté de chez vous ! .

Route de Valmartin Chapelle Saint-Georges Le Bocasse 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 22 24

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English : [Journées du Patrimoine] Visite libre de la chapelle Saint-Georges

L’événement [Journées du Patrimoine] Visite libre de la chapelle Saint-Georges Le Bocasse a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin