Journées du patrimoine Visite libre de la Chapelle Saint-Gonvel Landunvez
Journées du patrimoine Visite libre de la Chapelle Saint-Gonvel Landunvez vendredi 19 septembre 2025.
Journées du patrimoine Visite libre de la Chapelle Saint-Gonvel
Chapelle Saint-Gonvel Landunvez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-19
La chapelle est ouverte à la visite libre les vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h. .
Chapelle Saint-Gonvel Landunvez 29840 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées du patrimoine Visite libre de la Chapelle Saint-Gonvel Landunvez a été mis à jour le 2025-09-11 par OT IROISE BRETAGNE