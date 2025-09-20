Journées du patrimoine Visite libre de la Chapelle Sainte-Anne Sainte-Anne Laigné-en-Belin

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Visite libre de la chapelle de 14h à 18h le samedi 21 et dimanche 22 septembre.

Venez découvrir les restaurations de la chapelle, réalisées par les bénévoles de l’association de protection du patrimoine de la commune.

Un parcours d’interprétation a été mis en place pour vous racontez l’histoire et les étapes de restauration de la chapelle. .

Sainte-Anne Chapelle Sainte-Anne Laigné-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 02 20 tourisme@belinois.fr

English :

Visit the chapel from 2pm to 6pm on Saturday September 21 and Sunday September 22.

German :

Freie Besichtigung der Kapelle von 14:00 bis 18:00 Uhr am Samstag, den 21. und Sonntag, den 22. September.

Italiano :

Ingresso libero alla cappella dalle 14.00 alle 18.00 di sabato 21 e domenica 22 settembre.

Espanol :

Entrada gratuita a la capilla de 14:00 a 18:00 horas el sábado 21 y el domingo 22 de septiembre.

