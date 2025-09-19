Journées du Patrimoine Visite libre de la Collégiale Notre-Dame Val-de-Scie

Journées du Patrimoine Visite libre de la Collégiale Notre-Dame Val-de-Scie vendredi 19 septembre 2025.

2 place du Général de Gaulle Val-de-Scie Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-19

La Collégiale Notre-Dame d’Auffay vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Une visite libre au cours de laquelle vous pourrez profiter de l’audioguide accessible dans l’édifice, qui vous permettra d’en savoir plus sur l’Histoire d’Auffay et sur cet édifice remarquable, classé Monument Historique. .

2 place du Général de Gaulle Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 81 53

