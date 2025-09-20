Journées du patrimoine visite libre de la Maison Vigneronne Murvaux

18 rue de Oudun Murvaux Meuse

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Découvrez une authentique maison vigneronne du XIXe siècle et plongez dans le quotidien d’un laboureur vigneron, de son manouvrier et de sa famille. Une exposition de matériel viticole et agraire, ainsi qu’une salle de classe fidèlement reconstituée du début du XX¿ siècle, vous y attendent. Situé au cœur de l’ancien village vigneron du Nord Meusien. L’accueil sera assuré par les bénévoles de l’association « Les Trois Coteaux de Murvaux » en Val Dunois.

Sur place, profitez également d’une petite buvette, ainsi que de la vente et de la dégustation de produits dérivés de la vigne.Tout public

18 rue de Oudun Murvaux 55110 Meuse Grand Est +33 6 34 41 59 22

English :

Discover an authentic 19th-century winegrower?s house and immerse yourself in the daily life of a winegrower, his labourer and his family. An exhibition of winegrowing and farming equipment and a faithfully reconstructed classroom from the early 20th century await you. Located in the heart of the old winegrowing village of Nord Meusien. Volunteers from the Val Dunois association « Les Trois Coteaux de Murvaux » will be on hand to welcome you.

There will also be a small refreshment stand, as well as the sale and tasting of products derived from the vine.

German :

Entdecken Sie ein authentisches Winzerhaus aus dem 19. Jahrhundert und tauchen Sie ein in den Alltag eines Winzerpächters, seines Arbeiters und seiner Familie. Hier erwarten Sie eine Ausstellung von Weinbau- und Agrarmaterial sowie ein originalgetreu rekonstruiertes Klassenzimmer aus dem frühen 20. Jahrhunderts. Es befindet sich im Herzen des ehemaligen Winzerdorfes im Nord Meusien. Der Empfang wird von den Freiwilligen des Vereins « Les Trois Coteaux de Murvaux » im Val Dunois gewährleistet.

Vor Ort gibt es auch einen kleinen Imbiss sowie den Verkauf und die Verkostung von Produkten aus dem Weinberg.

Italiano :

Scoprite un’autentica casa di viticoltori del XIX secolo e immergetevi nella vita quotidiana di un viticoltore, del suo bracciante e della sua famiglia. Vi attendono un’esposizione di attrezzature per la viticoltura e l’agricoltura e un’aula scolastica fedelmente ricostruita dell’inizio del XX secolo. Situato nel cuore dell’antico villaggio vinicolo di Nord Meusien. I volontari dell’associazione « Les Trois Coteaux de Murvaux » della Val Dunois saranno a disposizione per accogliervi.

Ci sarà anche un piccolo punto di ristoro, oltre alla vendita e alla degustazione di prodotti ottenuti dalle vigne.

Espanol :

Descubra una auténtica casa de viticultor del siglo XIX y sumérjase en la vida cotidiana de un viticultor, su jornalero y su familia. Le esperan una exposición de material vitícola y agrícola y un aula de principios del siglo XX fielmente reconstruida. Situado en el corazón del antiguo pueblo vinícola de Nord Meusien. Los voluntarios de la asociación « Les Trois Coteaux de Murvaux » de Val Dunois le darán la bienvenida.

También habrá una pequeña zona de refrescos, así como venta y degustación de productos elaborados a partir de la vid.

