Journées du patrimoine Visite libre de la mosquée d’Agen Mosquée d’Agen Agen

Journées du patrimoine Visite libre de la mosquée d’Agen Mosquée d’Agen Agen samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine Visite libre de la mosquée d’Agen

Mosquée d’Agen 49 rue Jourdain Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

La mosquée d’Agen vous ouvre ses portes ! Lors de cette visite, vous découvrirez l’histoire et le style architectural arabo-musulman de la mosquée.

La mosquée d’Agen vous ouvre ses portes ! Lors de cette visite, vous découvrirez l’histoire et le style architectural arabo-musulman de la mosquée.

Lieu de culte des musulmans de l’Agenais, la mosquée est un ancien entrepôt d’engrais racheté par les musulmans d’Agen et réhabilité en mosquée en 1998. L’intérieur de la salle de prière est orné de stucs arabo-musulmans. .

Mosquée d’Agen 49 rue Jourdain Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 72 65 59

English : Journées du patrimoine Visite libre de la mosquée d’Agen

The mosque of Agen opens its doors to you! During this visit, you will discover the history and the Arab-Muslim architectural style of the mosque.

German : Journées du patrimoine Visite libre de la mosquée d’Agen

Die Moschee von Agen öffnet ihre Türen für Sie! Bei dieser Führung lernen Sie die Geschichte und den arabisch-islamischen Architekturstil der Moschee kennen.

Italiano :

La moschea di Agen vi apre le sue porte! Durante questa visita, scoprirete la storia e lo stile architettonico arabo-musulmano della moschea.

Espanol : Journées du patrimoine Visite libre de la mosquée d’Agen

La mezquita de Agen le abre sus puertas En esta visita, descubrirá la historia y el estilo arquitectónico árabe-musulmán de la mezquita.

L’événement Journées du patrimoine Visite libre de la mosquée d’Agen Agen a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Destination Agen