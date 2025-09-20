Journées du Patrimoine Visite libre de la tour Zizim Bourganeuf

A Bourganeuf, au cœur de la cité médiévale, grimpez les 99 marches de la Tour Zizim. Cet impressionnant édifice bâtit à la fin du XVème siècle était la prison d’un prince turc, surnommé Zizim.

L’histoire singulière de cette tour ainsi que celle de son occupant sont dévoilées au fil des étages, jusqu’à la magnifique charpente. .

Tour Zizim Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 12 20 bourganeuf@tourisme-creuse-sudouest.com

