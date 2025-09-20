JOURNÉES DU PATRIMOINE VISITE LIBRE DE L’ABBAYE, DE L’ÉGLISE & DU RÉFECTOIRE DES MOINES Saint-Georges-sur-Loire
Place de l’Hôtel de Ville Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
L’escalier monumental de l’abbaye, les traces de peintures du XIIème du réfectoire, le chemin de croix de Stani Nitkowski de l’église autant de richesses à découvrir ou redécouvrir. .
Place de l’Hôtel de Ville Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 14 80 mairie@saint-georges-sur-loire.fr
