JOURNÉES DU PATRIMOINE VISITE LIBRE DE L’ABBAYE, DE L’ÉGLISE & DU RÉFECTOIRE DES MOINES Saint-Georges-sur-Loire samedi 20 septembre 2025.

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

L’escalier monumental de l’abbaye, les traces de peintures du XIIème du réfectoire, le chemin de croix de Stani Nitkowski de l’église autant de richesses à découvrir ou redécouvrir. .

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 14 80 mairie@saint-georges-sur-loire.fr

