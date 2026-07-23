UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Albepierre-Bredons

Journées du Patrimoine Visite libre de l’église de Bredons Eglise de Bredons Albepierre-Bredons

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise de Bredons · Albepierre-Bredons

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Eglise de Bredons
Adresse
Bredons
Ville
15300 Albepierre-Bredons
Département
Cantal
Tarif

Albepierre-Bredons

Journées du Patrimoine Visite libre de l’église de Bredons

Eglise de Bredons Bredons Albepierre-Bredons Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les bénévoles de l’association des Amis de Bredons ouvriront exceptionnellement les portes de l’église.
  .

Eglise de Bredons Bredons Albepierre-Bredons 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes   presidence@amisdebredons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Heritage Days, volunteers from the Friends of Bredons association will open the church’s doors to the public on this special occasion.

L’événement Journées du Patrimoine Visite libre de l’église de Bredons Albepierre-Bredons a été mis à jour le 2026-07-23 par Hautes Terres Tourisme