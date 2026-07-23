Journées du Patrimoine Visite libre de l’église de Bredons Eglise de Bredons Albepierre-Bredons

Informations pratiques

Albepierre-Bredons

Journées du Patrimoine Visite libre de l’église de Bredons

Eglise de Bredons Bredons Albepierre-Bredons Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les bénévoles de l’association des Amis de Bredons ouvriront exceptionnellement les portes de l’église.

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Eglise de Bredons Bredons Albepierre-Bredons 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes presidence@amisdebredons.fr

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English :

As part of Heritage Days, volunteers from the Friends of Bredons association will open the church’s doors to the public on this special occasion.

L’événement Journées du Patrimoine Visite libre de l’église de Bredons Albepierre-Bredons a été mis à jour le 2026-07-23 par Hautes Terres Tourisme