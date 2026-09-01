Informations pratiques

Humbécourt

Journées du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Martin d’Humbécourt

Église Saint-Martin d’Humbécourt Humbécourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

Humbécourt n’est pas connu dans son histoire ! Pourtant, le village existait déjà à l’époque mérovingienne. Une fibule quadrilobée, témoin de ce passé, fut présentée à Saint-Dizier lors de l’exposition Nos ancêtres les Barbares . L’église Saint-Martin, construite au 15e siècle et inscrite à l’inventaire des MH, retrace par sa richesse architecturale l’histoire de cette grande famille des ducs de Lorraine.

Des activités créatives autour des armoiries et des vitraux seront proposées aux enfants. .

Église Saint-Martin d’Humbécourt Humbécourt 52290 Haute-Marne Grand Est +33 6 86 68 58 89 mairie@humbecourt.fr

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Martin d’Humbécourt Humbécourt a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne