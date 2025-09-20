Journées du Patrimoine Visite libre de l’Église Saint-Sébastien Goult
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-20
Visite libre de l’Église Saint-Sébastien.
Ouvert de 10h à 17h.
Entrée libre.
Église Saint-Sébastien Goult 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur goultmorning@gmail.com
English :
Free visit of Saint-Sébastien Church.
Open from 10am to 5pm.
Free admission.
German :
Freie Besichtigung der Kirche Saint-Sébastien.
Geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr.
Freier Eintritt.
Italiano :
Visita gratuita della chiesa di Saint-Sébastien.
Aperta dalle 10.00 alle 17.00.
Ingresso libero.
Espanol :
Visita gratuita de la iglesia de Saint-Sébastien.
Abierta de 10.00 a 17.00 h.
Entrada gratuita.
