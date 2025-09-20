Journées du patrimoine visite libre de l’église Saint-Vincent Cléry-le-Petit

Cléry-le-Petit Meuse

Gratuit

Samedi Dimanche 2025-09-20 10:00:00

2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Plongez dans l’histoire en découvrant une église du XII¿ siècle et son clocher fortifié, vestige d’une ancienne tour de forteresse médiévale !

Visites libres de l’église.

Cléry-le-Petit était autrefois une commune fortifiée. De sa forteresse médiévale, il ne subsiste aujourd’hui qu’une tour, devenue le clocher de l’église. Cette tour, surmontée d’un toit en bâtière, a servi de refuge durant les guerres des XVI¿ et XVII¿ siècles.

Une statue en pierre du XVe siècle représente saint Vincent, patron de l’édifice. L’église est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1991.Tout public

Cléry-le-Petit 55110 Meuse Grand Est

English :

Immerse yourself in history as you discover a 12th-century church and its fortified bell tower, the remains of an ancient medieval fortress tower!

Free tours of the church.

Cléry-le-Petit was once a fortified commune. All that remains of its medieval fortress is a tower, now the church tower. This tower, topped by a gambrel roof, served as a refuge during the wars of the 16th and 17th centuries.

A 15th-century stone statue depicts Saint Vincent, patron saint of the building. The church was listed as a historic monument in 1991.

German :

Tauchen Sie in die Geschichte ein und entdecken Sie eine Kirche aus dem 12. Jahrhundert und ihren befestigten Glockenturm, den Überrest eines alten mittelalterlichen Festungsturms!

Freie Besichtigung der Kirche.

Cléry-le-Petit war einst eine befestigte Gemeinde. Von der mittelalterlichen Festung ist heute nur noch ein Turm erhalten, der zum Glockenturm der Kirche wurde. Der Turm mit seinem Satteldach diente während der Kriege im 16. und 17. Jahrhundert als Zufluchtsort.

Eine Steinstatue aus dem 15. Jahrhundert stellt den Heiligen Vinzenz, den Schutzpatron des Gebäudes, dar. Die Kirche ist seit 1991 als historisches Denkmal eingetragen.

Italiano :

Immergetevi nella storia scoprendo una chiesa del XII secolo e il suo campanile fortificato, resti di un’antica torre fortificata medievale!

Visite autoguidate della chiesa.

Cléry-le-Petit era un tempo una città fortificata. Tutto ciò che rimane della sua fortezza medievale è una torre, oggi il campanile della chiesa. Questa torre, sormontata da un tetto a botte, fu usata come rifugio durante le guerre del XVI e XVII secolo.

Una statua in pietra del XV secolo raffigura San Vincenzo, patrono dell’edificio. La chiesa è classificata come monumento storico dal 1991.

Espanol :

Sumérjase en la historia descubriendo una iglesia del siglo XII y su campanario fortificado, restos de una antigua torre fortaleza medieval

Visitas autoguiadas de la iglesia.

Cléry-le-Petit fue una ciudad fortificada. Lo único que queda de su fortaleza medieval es una torre, actualmente la torre de la iglesia. Esta torre, coronada por un tejado a dos aguas, sirvió de refugio durante las guerras de los siglos XVI y XVII.

Una estatua de piedra del siglo XV representa a San Vicente, patrón del edificio. La iglesia está clasificada como monumento histórico desde 1991.

