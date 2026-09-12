Journées du patrimoine: Visite libre de l’exposition Trésors d’archives (Archives municipales) Brive-la-Gaillarde
samedi 19 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Journées du patrimoine: Visite libre de l’exposition Trésors d’archives (Archives municipales)
15 Rue Docteur Massenat Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite libre de l’exposition Trésors d’archives . .
15 Rue Docteur Massenat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 18 50
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English : Journées du patrimoine: Visite libre de l’exposition Trésors d’archives (Archives municipales)
L’événement Journées du patrimoine: Visite libre de l’exposition Trésors d’archives (Archives municipales) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme
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