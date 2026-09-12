Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Journées du patrimoine: Visite libre de l’exposition Trésors d’archives (Archives municipales)

15 Rue Docteur Massenat Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite libre de l’exposition Trésors d’archives . .

15 Rue Docteur Massenat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 18 50

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English : Journées du patrimoine: Visite libre de l’exposition Trésors d’archives (Archives municipales)

L’événement Journées du patrimoine: Visite libre de l’exposition Trésors d’archives (Archives municipales) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme