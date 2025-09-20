Journées du patrimoine, visite libre du Château d’Assier Assier

Journées du patrimoine, visite libre du Château d’Assier Assier samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine, visite libre du Château d’Assier

Château Assier Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

L’autre vainqueur de Marignan ! Voilà la fierté de Galiot de Genouillac, le célèbre constructeur du château d’Assier

L’autre vainqueur de Marignan ! Voilà la fierté de Galiot de Genouillac, le célèbre constructeur du château d’Assier. Son immense et luxueuse bâtisse est aujourd’hui conservée au milieu du Causse et de ses moutons, vaisseau fantôme d’une époque révolue. .

Château Assier 46320 Lot Occitanie info@tourisme-figeac.com

English :

The other winner of Marignan! The pride and joy of Galiot de Genouillac, the famous builder of Château d’Assier

German :

Der andere Sieger von Marignano! Das ist der Stolz von Galiot de Genouillac, dem berühmten Erbauer des Schlosses von Assier

Italiano :

L’altro vincitore di Marignan! È l’orgoglio di Galiot de Genouillac, il famoso costruttore dello Château d’Assier

Espanol :

¡El otro ganador de Marignan! Este es el orgullo de Galiot de Genouillac, el famoso constructor del Château d’Assier

L’événement Journées du patrimoine, visite libre du Château d’Assier Assier a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Figeac