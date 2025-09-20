Journées du patrimoine: Visite libre du Musée de L’Union Compagnonnique Brive-la-Gaillarde
Journées du patrimoine: Visite libre du Musée de L’Union Compagnonnique Brive-la-Gaillarde samedi 20 septembre 2025.
Journées du patrimoine: Visite libre du Musée de L’Union Compagnonnique
17 Avenue Firmin Marbeau Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Visite libre.
Infos: 05 55 73 20 95 .
17 Avenue Firmin Marbeau Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 95
English : Journées du patrimoine: Visite libre du Musée de L’Union Compagnonnique
German : Journées du patrimoine: Visite libre du Musée de L’Union Compagnonnique
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées du patrimoine: Visite libre du Musée de L’Union Compagnonnique Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-08-28 par Brive Tourisme