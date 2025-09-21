Journées du patrimoine Visite libre du temple et présentation de l’orgue Temple Orthez

Journées du patrimoine Visite libre du temple et présentation de l’orgue Temple Orthez dimanche 21 septembre 2025.

Journées du patrimoine Visite libre du temple et présentation de l’orgue

Temple 20 rue du Général Foy Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Entrez dans ce temple protestant classé aux monuments historiques depuis 2013. L’austérité qui caractérise les temples est contrastée par l’orgue baroque de 1996. Une personne vous accueillera pour répondre aux questions et faire un historique du bâtiment.

Présence de l’exposition « Protestantisme et sport » qui explore les liens entre sport et protestantisme. Remonter le cours du temps et voir naître le basket et se développer l’alpinisme, découvrir de grands sportifs protestants, apprendre sur le sport adapté, et réfléchir aux liens entre corps, spiritualité et sport.

Par l’Église protestante unie d’Orthez.

Présentation de l’orgue Pesce datant de 1996 et illustration par quelques pièces (baroques et modernes). Par Olivier Pezé, de l’association « Orgues d’Orthez ». .

Temple 20 rue du Général Foy Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40 contact@coeurdebearn.com

English : Journées du patrimoine Visite libre du temple et présentation de l’orgue

German : Journées du patrimoine Visite libre du temple et présentation de l’orgue

Italiano :

Espanol : Journées du patrimoine Visite libre du temple et présentation de l’orgue

L’événement Journées du patrimoine Visite libre du temple et présentation de l’orgue Orthez a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Coeur de Béarn